Наказание Панина за фол на Седлаке будет зависеть от тяжести травмы форварда «Трактора»

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ (СДК КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал ситуацию с фолом защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина на форварде «Трактора» Лукаше Седлаке.



«Сейчас в СДК собирают все материалы, будут рассматривать этот эпизод. Нарушение было, но оно суммируется с тяжестью полученной травмы. Ждём, какая информация поступит по травме Седлака», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, на 28-й минуте четвёртого матча Григорий Панин в средней зоне жёстко встретил Лукаша Седлака. Удар пришёлся в голову. Сразу после этого Ник Бэйлен вступился за одноклубника и сцепился в жёсткой драке с Паниным. Защитник «Трактора» нанёс несколько серьёзных ударов, а затем повалил Григория на лёд. Седлак только с помощью партнёров смог подняться со льда.

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