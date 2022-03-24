В «Спартаке» рассказали, за счёт чего можно обыграть СКА в 4-м матче серии плей-офф КХЛ

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский рассказал, как московский клуб может обыграть петербургский СКА в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ.
«Будем болеть за «Спартак», в хоккее всегда есть шансы. Конечно, можно зацепиться за серию со СКА. Если спартаковцы будут показывать свою игру, забивать и реализовывать свои моменты, то будет всё нормально. Тяжёлая игра предстоит, у Питера хорошая и мастеровитая команда. Нужно приложить много сил для победы в сегодняшнем матче», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, красно-белые уступают в серии со счётом 1-2. В первой встрече в Петербурге выиграла столичная команда, затем дважды СКА обыгрывал соперника.
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