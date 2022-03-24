Сафронов: в плей-офф громадную вещь играет дисциплина, её у «Динамо» не оказалось

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал вылет бело-голубых из розыгрыша Кубка Гагарина.



«Очень жалко, что команда так хорошо начала четвёртую игру, но не поверила, что может перепрыгнуть через барьер и добиться положительного результата. Очень не понравилась игровая дисциплина в серии с «Северсталью», в плей-офф надо терпеть и бороться. Как удалялся Галиев за удар клюшкой под бортом – это эмоции, их надо сдерживать. Здесь должна быть жёсткая рука тренера.



Плей-офф – это когда дисциплина бьёт класс. А у «Динамо» во вчерашнем матче с ЦСКА не было ни того, ни другого. Думали, что седьмой матч с «Северсталью» как-то взбодрит, но вышло иначе. Повторюсь, в плей-офф громадную вещь играет дисциплина, её не оказалось. Мы это видели по удалениям. Эмоции надо держать под контролем», – сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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