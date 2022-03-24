Быков: не удивлюсь, если Фёдоров станет великим тренером

Бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Быков поделился мнением об игре ЦСКА в текущем сезоне.

«Впечатлил ли камбэк в матче с «Динамо»? Да, безусловно, камбэк вызывает уважение. Преодоление подобного барьера требует совместных усилий всех членов команды – игроков, тренерского штаба, персонала. Что я ещё могу сказать? Браво!



Пока у ЦСКА ни одного поражения в двух сериях? Многие специалисты говорили, что у Сергея Фёдорова нет опыта, что он дебютант на тренерском мостике. Хотелось бы услышать их сейчас. Я безумно рад за своего коллегу и друга, который показывает очень умную, профессиональную и, безусловно, творческую работу. Он вселил уверенность в ребят и это чувствуется по игре и результатам, которые команда показывает.



Может ли отсутствие тренерского опыта Фёдорова сказаться в дальнейшем? Отсутствие опыта на тренерском мостике не обязательно негативно повлияет на действия в будущем. У Фёдорова превосходный опыт игрока, который даёт основания полагать, что Сергей в любой ситуации сможет найти правильное решение и выход из нее, а также создать проблемы сопернику. Талантливые люди талантливы во всем. Я не удивлюсь, если Фёдоров станет великим тренером.



Согласен ли, что ЦСКА на данный момент один из главных претендентов на Кубок Гагарина? Никто раньше об этом не говорил. Но сам результат заставляет всех «оппозиционеров» смириться с тем, что ЦСКА снова становится мощной командой, которая способна показывать результат и быть претендентом на Кубок Гагарина. Первые два шага сделаны очень уверенно, но с каждым туром соперник будет сильнее, увереннее в себе, однако тем интереснее наблюдать противостояния не только команд, но и тренеров. Так что буду переживать за наших армейцев из ЦСКА», – цитирует Быкова «РБ Спорт».

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