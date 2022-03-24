«Нефтехимик» заключил новый контракт с форвардом Гиматовым

Нижнекамский «Нефтехимик» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Эдуардом Гиматовым.



Сообщается, что новое соглашение с форвардом заключено сроком на два года.



Гиматов присоединился к «Нефтехимику» по ходу нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги. В регулярном чемпионате 28-летний нападающий принял участие в 11 матчах, набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности «0». Также Гиматов провёл четыре матча в Кубке Гагарина — 2022, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при общей полезности «-2».



Также в текущем сезоне форвард выступал за московский «Спартак», проведя три матча в регулярном чемпионате.



«Нефтехимик» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступил челябинскому «Трактору» в серии со счётом 0-4.