Вайсфельд: действия Панина не оправдать, одним глупым решением перечёркивает игру команды

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о ситуации с капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным, дисквалифицированным на три игры за удар в голову нападающего «Трактора» Лукаша Седлака (1:7).
«Стоит ли Лямся применять санкции в отношении Панина? Теперь-то уже всё, какие санкции? Раньше надо было думать. Сколько лет Панину? 36? Когда в этом возрасте человек допускает такие вещи, то какие беседы с ним вести? Беседы можно с Мухамадуллиным вести, а с Паниным-то какие беседы?
Что 0:1, что 1:7 – роли не играет, это одно и то же. По этой игре насторожили глупейшие ошибки «Салавата». Лидеры же тоже должны что-то показывать. Если Кадейкин не попадает в пустые ворота при игре «пять на три», то как они хотят выигрывать? Разрыва на 1:7 по игре не было. Были элементарные ошибки. Первый гол – «привоз» Мухамадуллина, затем глупые удаления. Взгляните на удаление Бирюкова, когда он оставил команду втроём против пятерых, ударив сверху по клюшке соперника. Человеку столько лет… Такие вещи меня поражают. Что Панин, что Бирюков – взрослые игроки, но их действия вообще никак не оправдать.
Я часто спорю об этом с тренерами и игроками, а они говорят об эмоциях. Какие эмоции? Вы получаете большие деньги, столько лет играете в эту игру! Вы прекрасно знаете, что плей-офф – это вишенка на торте, и одним глупым решением перечёркиваете игру всей команды! Потеря Панина серьёзна для «Салавата», но если уфимцы больше не будут совершать таких глупых ошибок, то у них будет шанс побиться», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 24 марта 2022
-
18:41
-
18:34
-
18:00
-
17:41
-
17:23
-
16:53
-
16:26
-
15:45
-
15:08
-
13:50
-
13:44
-
13:01
-
12:50
-
12:29
-
12:20
-
11:57
-
11:45
-
11:33
-
11:25
-
11:19
-
11:00
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:48
-
07:05
-
06:00
-
05:44
-
05:34
-
05:25
-
04:58
-
04:42
-
03:37