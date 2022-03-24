Вайсфельд: действия Панина не оправдать, одним глупым решением перечёркивает игру команды

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о ситуации с капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным, дисквалифицированным на три игры за удар в голову нападающего «Трактора» Лукаша Седлака (1:7).



«Стоит ли Лямся применять санкции в отношении Панина? Теперь-то уже всё, какие санкции? Раньше надо было думать. Сколько лет Панину? 36? Когда в этом возрасте человек допускает такие вещи, то какие беседы с ним вести? Беседы можно с Мухамадуллиным вести, а с Паниным-то какие беседы?



Что 0:1, что 1:7 – роли не играет, это одно и то же. По этой игре насторожили глупейшие ошибки «Салавата». Лидеры же тоже должны что-то показывать. Если Кадейкин не попадает в пустые ворота при игре «пять на три», то как они хотят выигрывать? Разрыва на 1:7 по игре не было. Были элементарные ошибки. Первый гол – «привоз» Мухамадуллина, затем глупые удаления. Взгляните на удаление Бирюкова, когда он оставил команду втроём против пятерых, ударив сверху по клюшке соперника. Человеку столько лет… Такие вещи меня поражают. Что Панин, что Бирюков – взрослые игроки, но их действия вообще никак не оправдать.



Я часто спорю об этом с тренерами и игроками, а они говорят об эмоциях. Какие эмоции? Вы получаете большие деньги, столько лет играете в эту игру! Вы прекрасно знаете, что плей-офф – это вишенка на торте, и одним глупым решением перечёркиваете игру всей команды! Потеря Панина серьёзна для «Салавата», но если уфимцы больше не будут совершать таких глупых ошибок, то у них будет шанс побиться», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.



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