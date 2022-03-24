«Авангард» — «Металлург»: составы команд на четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 24 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» примет магнитогорский «Металлург» в рамках четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент омичи ведут в серии со счётом 2-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стали известны стартовые составы команд.



«Авангард»:



Грубец (Демченко, Иванов);

Шарипзянов – Береглазов, Цегларик – Найт – Грицюк;

Сведберг – Емелин, Сошников – Прохоркин – Якупов;

Денисевич – Давыдов, Толчинский – Семёнов – Телегин;

Комаров, Брюквин, Дедунов – Каблуков – Жарков.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;

Маклюков – Дронов, Голдобин – Зернов – Карпов;

Пашнин – Минулин, Лайпсик – Майе – Коробкин;

Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.



В других сериях 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА обыграл московское «Динамо» (4-0), «Трактор» и «Салават Юлаев» играют вничью (2-2), а СКА ведёт в серии со «Спартаком» (2-1).



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