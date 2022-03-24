«Авангард» — «Металлург»: составы команд на четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 24 марта, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» примет магнитогорский «Металлург» в рамках четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент омичи ведут в серии со счётом 2-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
«Авангард»:
Грубец (Демченко, Иванов);
Шарипзянов – Береглазов, Цегларик – Найт – Грицюк;
Сведберг – Емелин, Сошников – Прохоркин – Якупов;
Денисевич – Давыдов, Толчинский – Семёнов – Телегин;
Комаров, Брюквин, Дедунов – Каблуков – Жарков.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Маклюков – Дронов, Голдобин – Зернов – Карпов;
Пашнин – Минулин, Лайпсик – Майе – Коробкин;
Николаев, Юров, Никонцев – Неколенко – Акользин.
В других сериях 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА обыграл московское «Динамо» (4-0), «Трактор» и «Салават Юлаев» играют вничью (2-2), а СКА ведёт в серии со «Спартаком» (2-1).
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