Голкипер «Коламбуса» пропустит остаток сезона НХЛ из-за операции на бедре

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало пропустит остаток текущего сезона Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что он перенесёт операцию на бедре. На восстановление ему потребуется около шести месяцев.



27-летний финский вратарь летом 2022 года может стать неограниченно свободным агентом. У него истекает контракт, по которому он зарабатывает $ 2,8 млн в год.



В текущем регулярном чемпионате Корписало принял участие в 22 матчах, отражая в среднем 87,7% бросков при коэффициенте надёжности 4,15. «Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков после 64 проведённых встреч.



В феврале 2022 года российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов также выбыл на шесть месяцев, перенеся операцию на правом бедре.