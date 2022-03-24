Дадонов принял участие в тренировке «Вегаса» после неудавшегося обмена в «Анахайм»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов принял участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает в «Твиттере» журналист Бен Готц.



Ранее обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм Дакс» был официально аннулирован.



Сделка не могла быть заключена, потому что контракт россиянина включает ограниченный пункт о запрете на обмен, который не был соблюдён. По его условиям Дадонов должен был предоставить команде перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять. Кроме того, появилась информация о том, что Дадонов предоставил свой список «Оттаве Сенаторз» 30 июня (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Оттавы».



Контракт был заключён в 2020-м и действует до 2023 года, зарплата Дадонова составляет $ 5 млн в год.