Дадонов принял участие в тренировке «Вегаса» после неудавшегося обмена в «Анахайм»
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов принял участие в сегодняшней тренировке команды, сообщает в «Твиттере» журналист Бен Готц.
Ранее обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм Дакс» был официально аннулирован.
Сделка не могла быть заключена, потому что контракт россиянина включает ограниченный пункт о запрете на обмен, который не был соблюдён. По его условиям Дадонов должен был предоставить команде перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять. Кроме того, появилась информация о том, что Дадонов предоставил свой список «Оттаве Сенаторз» 30 июня (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Оттавы».
Контракт был заключён в 2020-м и действует до 2023 года, зарплата Дадонова составляет $ 5 млн в год.
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