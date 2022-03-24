Судьи не засчитали вторую шайбу «Авангарда», после чего «Металлург» забил 4-й гол в матче
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В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» продолжается матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором встречаются омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». На 14-й минуте второго периода магнитогорский клуб ведёт со счётом 4:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Арбитры отменили две шайбы «Авангарда» по ходу встречи. В первом периоде после видеопросмотра не был засчитан гол форварда Арсения Грицюка, у омичей был зафиксирован офсайд. На 30-й минуте судьи после просмотра отменили шайбу Николая Прохоркина по причине блокировки вратаря «Магнитки».
Через 42 секунды после второй отменённой шайбы «Авангарда» четвёртый гол «Магнитки» забил Джош Карри.
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