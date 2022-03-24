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«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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19:15 Мск
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Судьи в третий раз отменили заброшенную шайбу «Авангарда» после видеопросмотра

Судьи в третий раз отменили заброшенную шайбу «Авангарда» после видеопросмотра
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В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» продолжается матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором встречаются омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». На 14-й минуте третьего периода магнитогорский клуб ведёт со счётом 4:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Судьи встречи отменили третью шайбу «Авангарда» в матче. На 52-й минуте гол забил Сергей Толчинский, но после видеопросмотра взятие ворот было отменено. Судьи определили офсайд у хоккеистов «Авангарда».

Ранее судьи отменили две шайбы «Авангарда», заброшенные Арсением Грицюком и Николаем Прохоркиным.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу подопечных Боба Хартли.

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