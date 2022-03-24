Судьи в третий раз отменили заброшенную шайбу «Авангарда» после видеопросмотра
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В эти минуты в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» продолжается матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, в котором встречаются омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». На 14-й минуте третьего периода магнитогорский клуб ведёт со счётом 4:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Судьи встречи отменили третью шайбу «Авангарда» в матче. На 52-й минуте гол забил Сергей Толчинский, но после видеопросмотра взятие ворот было отменено. Судьи определили офсайд у хоккеистов «Авангарда».
Ранее судьи отменили две шайбы «Авангарда», заброшенные Арсением Грицюком и Николаем Прохоркиным.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу подопечных Боба Хартли.
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