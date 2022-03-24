Хартли: придётся смотреть КХЛ-ТВ, чтобы найти объяснение отменённым голам

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (1:5) в рамках 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



«Отменённые голы повлияли на ход матча. Особенно вторая шайба, когда она просто лежала и пересекла ленточку, никто её не накрывал. Придётся смотреть КХЛ-ТВ, чтобы найти объяснение», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



Напомним, в прошедшей встрече судьи после видеопросмотров отменили три заброшенных шайбы «Авангарда». Счёт после четвёртого матча в серии ничейный — 2-2. Следующая игра между омским клубом и «Магниткой» пройдёт в субботу, 26 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Стартовое вбрасывание — в 15:00 по московскому времени.



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