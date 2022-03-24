Хартли — об 1:5 с «Металлургом»: этот матч был игрой ошибок, просто забудем его

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с магнитогорским «Металлургом» (1:5).



«Тяжёлый старт, он стоил нам сегодня результата. Ненужное удаление, затем два перехвата… У парней было много энергии, много желания, но эта игра была игрой ошибок. Проблема была не в обороне и не в недостатке структуры, а в конкретных действиях наших игроков. Не хочется ругать их, поскольку они стараются, хотят поступить правильно, но не всегда это получается. Едем в Магнитогорск, этот матч просто забудем», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



Счёт в серии после четырёх матчей ничейный — 2-2. Следующий матч состоится в субботу, 24 марта, в Магнитогорске.