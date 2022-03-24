«Спартак» — народная команда — будет биться до конца». Б. Миронов — о серии со СКА

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи с санкт-петербургским СКА (1:2, ОТ) в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Очередная тяжёлая хорошая игра. Это плей-офф, игра кость в кость. У нас не получается взломать оборону. С одним голом тяжело выиграть, тем более с такой командой. Ищем варианты в тройках, чтобы улучшить свою результативность. Получилось исправить, сравняли в конце, но в овертайме допустили ошибку.



В овертайме дальняя лавка. Не успевали смениться, выпустить свежих игроков. Где-то старались больше думать об обороне, ждать ошибку СКА. Никишин? Как будет готов на 100%, выйдет играть. Болельщики переживают, помогают, гонят нас вперёд. Не очень доволен большинством. Будем разговаривать, смотреть, в чём причина.



Знаем, на что способен Кузьменко. Он играет от души, от сердца. Старается показывать свой лучший хоккей. Все должны играть, как он. Желаю ему успехов. Не столько волнует его игра, сколько игра нашей команды. Нужно найти силы переломить это. Могу сказать, что «Спартак» — народная команда — не сдастся, будет биться до конца, до последней секунды.



СКА – одна из сильнейших команд лиги. Стараемся найти уязвимые места. Пока не всё получается. Нужны броски и голы. Постараемся достучаться до ребят и в следующей игре показать другую игру. Желания у ребят не отнять. Где-то не хватает, чтобы перевести матч в свою пользу», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.