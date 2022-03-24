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Крикунов: у Воробьёва будет и дальше получаться. Не вижу ничего удивительного

Крикунов: у Воробьёва будет и дальше получаться. Не вижу ничего удивительного
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением об итогах четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом» (5:1).

«Не вижу ничего удивительного в сегодняшней победе, так как я говорил и думал, что так и будет. Да, у «Металлурга» что-то не получалось раньше, а сегодня получилось. У Воробьёва будет и дальше получаться, но ещё вся серия впереди», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Счёт в серии между «Металлургом» и «Авангардом» ничейный — 2-2. Следующий матч пройдёт в субботу, 26 марта, в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание — в 15:00 по московскому времени.

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