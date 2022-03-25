Дементьев: «Магнитка» вернулась в серию, как и предполагалось. Настрой команд запределен

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал итоги четвёртого матча в серии плей-офф Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом» (5:1). Счёт в серии ничейный — 2-2.
«Магнитка» вернулась в серию, как и предполагалось. Отменённые голы в последнем матче, может, и создадут ряд вопросов, но они были определены авторизованными людьми. Настрой обеих команд запределен, он приносит основную интригу для болельщиков.
В принципе, эта серия никак не вписывается в контуры игр на вылет, так как она изобилует огромным количеством голевых моментов каждой из команд. Эта серия является украшением и противовесом всего принципа игр на вылет «от обороны». Открытый хоккей обеих команд только на победу», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 25 марта 2022
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:39
-
08:31
-
08:25
-
08:01
-
07:39
-
06:48
-
06:22
-
05:56
-
05:35
-
05:19
-
04:58
-
04:55
-
04:45
-
04:16
-
03:33
- 24 марта 2022
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
23:02
-
22:52
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:34
-
22:23
-
22:17
-
21:55
-
21:45
-
21:01
-
20:47
-
20:03
-
19:54