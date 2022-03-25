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Дементьев: «Магнитка» вернулась в серию, как и предполагалось. Настрой команд запределен

Дементьев: «Магнитка» вернулась в серию, как и предполагалось. Настрой команд запределен
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Известный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал итоги четвёртого матча в серии плей-офф Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом» (5:1). Счёт в серии ничейный — 2-2.

«Магнитка» вернулась в серию, как и предполагалось. Отменённые голы в последнем матче, может, и создадут ряд вопросов, но они были определены авторизованными людьми. Настрой обеих команд запределен, он приносит основную интригу для болельщиков.

В принципе, эта серия никак не вписывается в контуры игр на вылет, так как она изобилует огромным количеством голевых моментов каждой из команд. Эта серия является украшением и противовесом всего принципа игр на вылет «от обороны». Открытый хоккей обеих команд только на победу», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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