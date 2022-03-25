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«Трактор» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 25 марта

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 25 марта
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Сегодня, 25 марта, состоится девятый игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Восточной конференции состоится одна встреча.

В 17:00 по московскому времени в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». В настоящий момент счёт в серии ничейный — 2-2.

В других сериях 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» (4-0) и вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина — 2022, СКА обыгрывает в настоящий момент «Спартак» (3-1), на Востоке «Металлург» и «Авангард» играют вничью (2-2).

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