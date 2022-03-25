Тарасенко набрал 55-е очко в сезоне, отличившись в игре с «Филадельфией»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт 2-й период, гости ведут – 2:1.

На старте второй двадцатиминутки 30-летний российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сократил отставание в счёте своей команды до одной шайбы. Ему ассистировали Райан О’Райлли и Дэвид Перрон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



Таким образом, на счету Тарасенко уже 55 (21+34) очков в 56 матчах нынешнего сезона при коэффициенте полезности «+3» и 26 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ Владимир провёл 586 матчей, в которых совершил 497 (239+258) результативных действий.