Тарасенко набрал 55-е очко в сезоне, отличившись в игре с «Филадельфией»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт 2-й период, гости ведут – 2:1.
На старте второй двадцатиминутки 30-летний российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сократил отставание в счёте своей команды до одной шайбы. Ему ассистировали Райан О’Райлли и Дэвид Перрон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, на счету Тарасенко уже 55 (21+34) очков в 56 матчах нынешнего сезона при коэффициенте полезности «+3» и 26 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ Владимир провёл 586 матчей, в которых совершил 497 (239+258) результативных действий.
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