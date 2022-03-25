Хет-трик Пастрняка принёс «Бостону» победу над «Тампой», у Кучерова голевая передача

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.
В составе «Бостона» хет-трик на свой счёт записал Давид Пастрняк. В составе «Тампы-Бэй» отличились Брэндон Хагель и Стивен Стэмкос. Россиянин Никита Кучеров сделал голевую передачу. Вратарь Андрей Василевский совершил 36 сейвов.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду. Встреча состоится в 26 марта и начнётся в 19:30 мск. «Тампа-Бэй» сыграет с «Детройт Ред Уингз» в гостях. Игра пройдёт 26 марта и начнётся в 19:30 мск.
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