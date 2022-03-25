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Хет-трик Пастрняка принёс «Бостону» победу над «Тампой», у Кучерова голевая передача

Хет-трик Пастрняка принёс «Бостону» победу над «Тампой», у Кучерова голевая передача
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе «Бостона» хет-трик на свой счёт записал Давид Пастрняк. В составе «Тампы-Бэй» отличились Брэндон Хагель и Стивен Стэмкос. Россиянин Никита Кучеров сделал голевую передачу. Вратарь Андрей Василевский совершил 36 сейвов.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду. Встреча состоится в 26 марта и начнётся в 19:30 мск. «Тампа-Бэй» сыграет с «Детройт Ред Уингз» в гостях. Игра пройдёт 26 марта и начнётся в 19:30 мск.

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НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Палат) – 27:11 (4x5)   1:1 Пастрняк (Хаула, Линдхольм) – 29:55 (5x5)   1:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 43:51 (5x5)   2:2 Пастрняк (Хаула) – 48:17 (5x5)   3:2 Пастрняк (Холл) – 55:50 (5x5)
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