«Даллас» по буллитам обыграл «Каролину». У Наместникова – драка и «-1» в дебютном матче

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – за «Харрикейнз» дублем отметился Нино Нидеррайтер, ещё один гол на счету Винсента Трочека, у «Старз» дублем ответил Роопе Хинц, также отличился и Джейми Бенн. В овертайме команды победителя не выявили, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости благодаря точному броску Тайлера Сегина.

Напомним, дебютный матч за «Даллас» провёл 29-летний российский нападающий Владислав Наместников, обменянный в дедлайн из «Детройт Ред Уингз». Он провёл на льду 10 минут 21 секунду и отметился штрафом за драку и удар локтем (5+2), заработав коэффициент полезности «-1». Его соотечественник и партнёр по команде Александр Радулов набрал 21-й (4+17) балл за результативность, отметившись голевой передачей.