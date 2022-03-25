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«Даллас» по буллитам обыграл «Каролину». У Наместникова – драка и «-1» в дебютном матче

«Даллас» по буллитам обыграл «Каролину». У Наместникова – драка и «-1» в дебютном матче
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – за «Харрикейнз» дублем отметился Нино Нидеррайтер, ещё один гол на счету Винсента Трочека, у «Старз» дублем ответил Роопе Хинц, также отличился и Джейми Бенн. В овертайме команды победителя не выявили, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости благодаря точному броску Тайлера Сегина.

Напомним, дебютный матч за «Даллас» провёл 29-летний российский нападающий Владислав Наместников, обменянный в дедлайн из «Детройт Ред Уингз». Он провёл на льду 10 минут 21 секунду и отметился штрафом за драку и удар локтем (5+2), заработав коэффициент полезности «-1». Его соотечественник и партнёр по команде Александр Радулов набрал 21-й (4+17) балл за результативность, отметившись голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (А. Радулов, Клингберг) – 20:30 (5x5)   1:1 Нидеррайтер (Шей) – 26:44 (5x5)   2:1 Трочек (Ахо, Терявяйнен) – 42:43 (5x4)   2:2 Хинц (Павелски, Робертсон) – 43:43 (5x5)   3:2 Нидеррайтер (Шей, Котканиеми) – 50:24 (5x5)   3:3 Хинц (Павелски, Робертсон) – 51:23 (5x5)   3:4 Сегин – 65:00 (ПБ)
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