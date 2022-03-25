«Айлендерс» обыграл «Детройт», у Сорокина – 37 сейвов

В эти минуты в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.



Уже на первой минуте за хозяев отличился Энтони Бовиллье. На 17-й минуте удвоил преимущество Оливер Вальстрём. На 32-й минуте ещё один гол хозяевам подарил Брок Нельсон. На 42-й минуте за хозяев забил и Джош Бейли. На 54-й ответил одной заброшенной шайбой Пиус Зутер. На 55-й минуте Нельсон оформил дубль. Последняя шайба в матче на счету у Сэма Ганье. Он забил на 56-й минуте.



Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 37 сейвов. В текущем сезоне он провёл 42 матча и пропустил 95 шайб.