«Айлендерс» обыграл «Детройт», у Сорокина – 37 сейвов
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В эти минуты в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.
Уже на первой минуте за хозяев отличился Энтони Бовиллье. На 17-й минуте удвоил преимущество Оливер Вальстрём. На 32-й минуте ещё один гол хозяевам подарил Брок Нельсон. На 42-й минуте за хозяев забил и Джош Бейли. На 54-й ответил одной заброшенной шайбой Пиус Зутер. На 55-й минуте Нельсон оформил дубль. Последняя шайба в матче на счету у Сэма Ганье. Он забил на 56-й минуте.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 37 сейвов. В текущем сезоне он провёл 42 матча и пропустил 95 шайб.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Бовиллье (Ли) – 00:09 (5x5) 2:0 Вальстрём (Барзал, Пелеч) – 16:07 (5x5) 3:0 Нельсон (Ли, Барзал) – 31:39 (5x4) 4:0 Бейли (Палмьери, Пажо) – 41:19 (5x5) 4:1 Зутер (Гронек, Бертуцци) – 53:25 (5x5) 5:1 Нельсон (Бовиллье, Ли) – 54:07 (5x5) 5:2 Ганье (Врана) – 55:18 (5x5)
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