Голы Тарасенко и Торопченко не помогли «Сент-Луису» выиграть у «Филадельфии»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.



У хозяев голы забивали Джош Моррисси и Кайл Коннор. У гостей заброшенными шайбами отметились Брэди Ткачук (дубль, а первый гол с передачи российского защитника Артёма Зуба), Тайлер Эннис, Колин Уайт и Коннор Браун.



Евгений Свечников заработал коэффициент полезности – «-2», Никита Зайцев – «-1».

В параллельном матче в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.



У победителей забивали исключительно россияне – Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко. За гостей заброшенными шайбами отметились Трэвис Конечны (дубль), Патрик Браун, Хейдэн Ходжсон и Джоэль Фараби.