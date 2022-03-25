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Голы Тарасенко и Торопченко не помогли «Сент-Луису» выиграть у «Филадельфии»

Голы Тарасенко и Торопченко не помогли «Сент-Луису» выиграть у «Филадельфии»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.

У хозяев голы забивали Джош Моррисси и Кайл Коннор. У гостей заброшенными шайбами отметились Брэди Ткачук (дубль, а первый гол с передачи российского защитника Артёма Зуба), Тайлер Эннис, Колин Уайт и Коннор Браун.

Евгений Свечников заработал коэффициент полезности – «-2», Никита Зайцев – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Моррисси (Шайфли, Уилер) – 08:38 (5x5)   1:1 Ткачук (Зуб, Норрис) – 14:03 (5x5)   1:2 Эннис (Жозеф, Тирни) – 52:25 (5x5)   1:3 Уайт (Штюцле, Бреннстрём) – 54:41 (5x4)   1:4 Браун (Штюцле, Дель Зотто) – 55:40 (5x5)   2:4 Коннор (Дюбуа, Шайфли) – 57:06 (6x5)   2:5 Ткачук (Дель Зотто, Уотсон) – 58:44 (en)

В параллельном матче в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.

У победителей забивали исключительно россияне – Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко. За гостей заброшенными шайбами отметились Трэвис Конечны (дубль), Патрик Браун, Хейдэн Ходжсон и Джоэль Фараби.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Коннотон, Ходжсон) – 06:37 (5x5)   0:2 Браун (Йорк, Типпетт) – 14:51 (5x5)   1:2 Тарасенко (О'Райлли, Перрон) – 21:47 (5x4)   1:3 Конечны (Хейз, Йорк) – 32:04 (5x5)   2:3 Торопченко (Браун) – 36:00 (5x5)   2:4 Ходжсон (Хейз) – 51:34 (5x5)   2:5 Фараби (ван Римсдайк) – 57:20 (en)
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