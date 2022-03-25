Голы Тарасенко и Торопченко не помогли «Сент-Луису» выиграть у «Филадельфии»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:2.
У хозяев голы забивали Джош Моррисси и Кайл Коннор. У гостей заброшенными шайбами отметились Брэди Ткачук (дубль, а первый гол с передачи российского защитника Артёма Зуба), Тайлер Эннис, Колин Уайт и Коннор Браун.
Евгений Свечников заработал коэффициент полезности – «-2», Никита Зайцев – «-1».
В параллельном матче в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.
У победителей забивали исключительно россияне – Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко. За гостей заброшенными шайбами отметились Трэвис Конечны (дубль), Патрик Браун, Хейдэн Ходжсон и Джоэль Фараби.
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