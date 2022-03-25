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«Мемфис» второй раз в сезоне обыграл «Индиану»

«Мемфис» второй раз в сезоне обыграл «Индиану»
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В матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 133:103.

Самым результативным игроком у хозяев стал Десмонд Бейн, на его счету 30 набранных очков. У «Пэйсерс» значительный вклад внёс лёгкий форвард Ланс Стэфэнсон с 25 баллами. Для «Гриззлиз» эта победа стала второй в текущем сезоне над «Пэйсерс». Ранее они уже побеждали со счётом 135:102 в гостевой игре, которая состоялась 16 марта.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» играл дома с «Кливленд Кавальерс». Победу одержал «Рэпторс» со счётом 117:104.

Камерунский форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам стал самым результативным игроком встречи, на его счету 35 очков, 5 подборов и 6 передач. У гостей по результативности лучше всего себя проявили Лаури Маркканен с 18 очками и Дариус Гарленд, на счету которого дабл-дабл(и 18 очков).

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НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
117 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 35, Буше - 17, Ануноби - 14, Барнс - 11, Ачиува - 10, Ванвлит - 10, Янг - 8, Брукс - 6, Берч - 4, Бэнтон - 2, Бонга, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Трент-мл., Флинн, Шампани
Кливленд Кавальерс: Маркканен - 20, Гарлэнд - 18, Стивенс - 16, Лав - 12, ЛеВерт - 11, Мобли - 11, Гудвин - 6, Окоро - 6, Осман - 4, Аллен, Браун, Дэвис, Нембхард, Рондо, Секстон, Уиндлер, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
133 : 103
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Джексон - 20, Мелтон - 19, Кончар - 18, Тиллман - 16, Джонс - 11, Андерсон - 8, Адамс - 6, Уильямс - 3, Калвер - 2, Альдама, Брукс, Кларк, Морант, Пон, Терри, Тийе
Индиана Пэйсерс: Stephenson - 25, Taylor - 17, Битадзе - 14, Бриссетт - 13, Хилд - 11, Андерсон - 10, Халибёртон - 9, Вашингтон - 4, Sykes, Брогдон, Джексон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Смит, Тёрнер, Уоррен
Комментарии
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