«Мемфис» второй раз в сезоне обыграл «Индиану»

В матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 133:103.



Самым результативным игроком у хозяев стал Десмонд Бейн, на его счету 30 набранных очков. У «Пэйсерс» значительный вклад внёс лёгкий форвард Ланс Стэфэнсон с 25 баллами. Для «Гриззлиз» эта победа стала второй в текущем сезоне над «Пэйсерс». Ранее они уже побеждали со счётом 135:102 в гостевой игре, которая состоялась 16 марта.



В параллельном матче «Торонто Рэпторс» играл дома с «Кливленд Кавальерс». Победу одержал «Рэпторс» со счётом 117:104.



Камерунский форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам стал самым результативным игроком встречи, на его счету 35 очков, 5 подборов и 6 передач. У гостей по результативности лучше всего себя проявили Лаури Маркканен с 18 очками и Дариус Гарленд, на счету которого дабл-дабл(и 18 очков).