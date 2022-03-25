Три очка Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Нэшвилл»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:1.
У хозяев голы забивали российский нападающий Евгений Дадонов, Маттиас Янмарк, Николя Руа, Джек Айкел, Чандлер Стивенсон и Алекс Пьетранджело. У гостей заброшенной шайбой отметился Филип Форсберг.
В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.
У победителей забивали Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт (дубль) и Сэм Лафферти. У хозяев заброшенными шайбами отметились Тревор Мур и дважды Филлип Дано.
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