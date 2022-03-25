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Три очка Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Нэшвилл»

Три очка Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Нэшвилл»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:1.

У хозяев голы забивали российский нападающий Евгений Дадонов, Маттиас Янмарк, Николя Руа, Джек Айкел, Чандлер Стивенсон и Алекс Пьетранджело. У гостей заброшенной шайбой отметился Филип Форсберг.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Янмарк (Пьетранджело, Стивенсон) – 01:31 (5x5)   2:0 Руа – 13:45 (5x5)   3:0 Дадонов (Маршессо, Стивенсон) – 23:14 (5x4)   3:1 Форсберг (Йози, Джохансен) – 25:00 (5x4)   4:1 Айкел (Маршессо, Дадонов) – 28:41 (5x4)   5:1 Стивенсон (Айкел, Маршессо) – 54:42 (5x4)   6:1 Пьетранджело (Руа, Дадонов) – 57:07 (5x5)

В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.

У победителей забивали Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт (дубль) и Сэм Лафферти. У хозяев заброшенными шайбами отметились Тревор Мур и дважды Филлип Дано.

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НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кейн (Дебринкэт, Густафссон) – 16:44 (5x5)   1:1 Мур (Дурзи) – 22:13 (4x5)   1:2 Дебринкэт (Строум, Кейн) – 32:41 (5x5)   2:2 Дано (Копитар, Дурзи) – 36:50 (5x4)   2:3 Лафферти (Рэддиш, Джонс) – 38:09 (5x5)   3:3 Дано (Арвидссон, Дурзи) – 49:07 (5x5)   3:4 Дебринкэт – 65:00 (ПБ)
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