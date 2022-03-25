Капризов — 2-й среди действующих игроков НХЛ по скорости набора 60 голов, первый — Овечкин

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы и голевой передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (3:2).



24-летний россиянин забросил 60-ю шайбу в рамках НХЛ в своём 116-м матче в лиге. Быстрее среди действующих хоккеистов, выступающих в НХЛ, 60 раз отличался только российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, ему понадобилось 95 матчей.



Для Капризова эта заброшенная шайба стала уже 33-й в нынешнем сезоне, всего на его счету 78 (33+45) очков в 61 игре при коэффициенте полезности «+17» и 24 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ он отметился 60 голами и 69 результативными передачами в 116 матчах.



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