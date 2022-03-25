Давыдов: Кудашов не может позволить повторить ошибку Жамнова, допущенную после Олимпиады

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал итоги серии между «Динамо» и ЦСКА (0-4) во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«0-4 в серии с ЦСКА — по делу? А счёт на табло всегда по делу. Не сказал бы, что по составу „Динамо“ настолько уступает армейцам, в каждом из четырёх матчей родная команда могла бы побороться за результат. Но её сгубили постоянные нарушения дисциплины, который приводили к удалениям и, как следствие, к потере игрового ритма.



Когда не соблюдается игровая дисциплина и не выполняется игровое задание, первые вопросы — к тренерскому штабу. Причем эти проблемы были не только в плей-офф, но и на протяжении всего регулярного чемпионата — за исключением осеннего отрезка.



Для Алексея Кудашова и большинства его помощников это был первый сезон в „Динамо“. Получен бесценный опыт, местами негативный, местами положительный. Не удивлюсь, если в такой ситуации летом тренерский штаб в кадровом плане будет усилен, хотя это решать руководству.



Сейчас в Интернете обсуждается вопрос, нужно ли оставлять Кудашова? Хотел бы поддержать Алексея. Он набил шишек, увидел, где не получилось, в чём ошибки. Как говорится, за одного битого двух не битых дают.



Другое дело, что сейчас нужен детальный анализ всего сезона и выступления каждого игрока, каждой тройки нападения и пары защитников. Когда я работал в „Динамо“, у нас с Владимиром Юрзиновым существовал специальный рабочий журнал, в котором была подробнейшая информация о каждом дне жизни команды и каждого игрока. Такие журналы позволяли выстроить в „Динамо“ систему.



Вот и Кудашов с его штабом обязан составить такой журнал и тщательно всё проанализировать. Мы в клубе не можем позволить себе повторить ошибку другого „динамовца“ Алексея Жамнова, которая была допущена после Олимпиады в Пекине.



О какой ошибке речь? После Олимпиады мы, к сожалению, так и не увидели детального разбора Игр, не услышали оценок тренерского штаба. Много десятилетий это было традицией нашего хоккея — и после удачных Олимпиад, и после неудачных тренеры выступали с докладом.



Поэтому меня удивляет, что теперь все молчат, как будто Пекина и не было. Знаете, с интересом читаю оценки Жамновым серии СКА — »Спартак", но для всего российского хоккея будет намного полезнее, если главный тренер сборной сконцентрируется на другом — и всё-таки подведет итоги Олимпиады, расскажет об её уроках. Именно этого мы, ветераны, ждём. Лучше поздно, чем никогда", — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.



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