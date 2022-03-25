Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид и Драйзайтль стали первой парой в XXI веке, набравшей по 90+ очков за 65 матчей

Макдэвид и Драйзайтль стали первой парой в XXI веке, набравшей по 90+ очков за 65 матчей
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль заработали по два результативных балла во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).

Немецкий форвард стал автором двух заброшенных шайб, а канадец отметился 2 голевыми передачами. Драйзайтль (90, 44+46) и Макдэвид (95, 35+60) стали шестой парой одноклубников в истории лиги (с сезона-1991/1992), набравшей по 90+ очков каждый в 65 матчах сезона.

Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (99 очков) и Люку Робитайлу (92) («Лос-Анджелес Кингз», 1991/1992), Кевину Стивенсу (99) и Марио Лемье (98) («Питтсбург Пингвинз», 1991/1992), Пэту Лафонтену (118) и Александру Могильному (100) («Баффало Сэйбрз», 1992/1993), Петеру Форсбергу (97) и Джо Сакику (93) («Колорадо Эвеланш», 1995/1996), а также Лемье (131), Яромиру Ягру (128) и Рону Фрэнсису (98) («Питтсбург», 1995/1996).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022