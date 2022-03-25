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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 25 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Бостон Брюинз» обыграл на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Форвард хозяев Давид Пастрняк оформил хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Палат) – 27:11 (4x5)   1:1 Пастрняк (Хаула, Линдхольм) – 29:55 (5x5)   1:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 43:51 (5x5)   2:2 Пастрняк (Хаула, Клифтон) – 48:17 (5x5)   3:2 Пастрняк (Холл, Хаула) – 55:50 (5x5)

«Флорида Пантерз» в гостях оказалась сильнее «Монреаль Канадиенс». Новичок «пантер» Клод Жиру отдал две голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Судзуки (Кофилд, Уайдман) – 00:29 (5x4)   1:1 Барков (Хег, Жиру) – 00:36 (5x5)   1:2 Марчмент – 21:12 (5x5)   2:2 Эванс (Романов, Хоффман) – 25:59 (5x5)   2:3 Дюклер (Шьяро, Юбердо) – 27:06 (5x5)   2:4 Райнхарт (Юбердо, Жиру) – 47:20 (5x4)   3:4 Байрон (Дворак, Армиа) – 56:20 (6x5)

«Даллас Старз» в серии буллитов переиграл «Каролину Харрикейнз». Российский форвард «звёзд» Александр Радулов отметился голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (А. Радулов, Клингберг) – 20:30 (5x5)   1:1 Нидеррайтер (Шей) – 26:44 (5x5)   2:1 Трочек (Ахо, Терявяйнен) – 42:43 (5x4)   2:2 Хинц (Павелски, Робертсон) – 43:43 (5x5)   3:2 Нидеррайтер (Шей, Котканиеми) – 50:24 (5x5)   3:3 Хинц (Робертсон, Павелски) – 51:23 (5x5)   3:4 Сегин – 65:00 (ПБ)

«Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз». Андерс Ли отдал три голевые передачи, по два очка набрали Энтони Бовилье, Мэтью Барзал и Брок Нельсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Бовиллье (Ли) – 00:09 (5x5)   2:0 Вальстрём (Барзал, Пелеч) – 16:07 (5x5)   3:0 Нельсон (Ли, Барзал) – 31:39 (5x4)   4:0 Бейли (Палмьери, Пажо) – 41:19 (5x5)   4:1 Зутер (Гронек, Бертуцци) – 53:25 (5x5)   5:1 Нельсон (Бовиллье, Ли) – 54:07 (5x5)   5:2 Ганье (Врана) – 55:18 (5x5)

«Оттава Сенаторз» в гостях обыграла «Виннипег Джетс». Защитник «сенаторов» Артём Зуб отметился голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Моррисси (Шайфли, Уилер) – 08:38 (5x5)   1:1 Ткачук (Зуб, Норрис) – 14:03 (5x5)   1:2 Эннис (Жозеф, Тирни) – 52:25 (5x5)   1:3 Уайт (Штюцле, Бреннстрём) – 54:41 (5x4)   1:4 Браун (Штюцле, Дель Зотто) – 55:40 (5x5)   2:4 Коннор (Дюбуа, Шайфли) – 57:06 (6x5)   2:5 Ткачук (Дель Зотто, Уотсон) – 58:44 (en)

«Миннесота Уайлд» в овертайме сломила сопротивление «Ванкувер Кэнакс», Кирилл Капризов сумел набрать в матче 2 (1+1) балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Экман-Ларссон, Бёзер) – 04:13 (5x5)   1:1 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 08:08 (5x5)   2:1 Фиала – 21:44 (5x5)   2:2 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 47:56 (5x4)   3:2 Эрикссон Эк (Капризов, Бродин) – 60:31 (3x3)

«Филадельфия Флайерз» в гостевой встрече переиграла «Сент-Луис Блюз». В составе хозяев шайбы забросили два россиянина: Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Коннотон, Ходжсон) – 06:37 (5x5)   0:2 Браун (Йорк, Типпетт) – 14:51 (5x5)   1:2 Тарасенко (О'Райлли, Перрон) – 21:47 (5x4)   1:3 Конечны (Хейз, Йорк) – 32:04 (5x5)   2:3 Торопченко (Браун) – 36:00 (5x5)   2:4 Ходжсон (Хейз) – 51:34 (5x5)   2:5 Фараби (ван Римсдайк) – 57:20 (en)

«Эдмонтон Ойлерз» у себя дома уверенно обыграл «Сан-Хосе Шаркс». Лидеры канадского клуба — Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид — набрали во встрече по два балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Карлссон (Гертл, Майер) – 21:08 (5x5)   1:1 Ямамото (Маклауд, Кит) – 24:34 (5x4)   2:1 Драйзайтль – 27:39 (5x5)   3:1 Брассар (Пульюярви) – 46:49 (5x5)   3:2 Гертл (Майер, Карлссон) – 47:18 (5x5)   4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 53:55 (5x4)   5:2 Кейн (Макдэвид, Ямамото) – 57:18 (en)

«Вегас Голден Найтс» дома разгромил «Нэшвилл Предаторз». Российский форвард «рыцарей» Евгений Дадонов, который ранее мог быть обменян в «Анахайм Дакс», набрал во встрече 3 (1+2) результативных балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Янмарк (Пьетранджело, Стивенсон) – 01:31 (5x5)   2:0 Руа – 13:45 (5x5)   3:0 Дадонов (Маршессо, Стивенсон) – 23:14 (5x4)   3:1 Форсберг (Йози, Джохансен) – 25:00 (5x4)   4:1 Айкел (Маршессо, Дадонов) – 28:41 (5x4)   5:1 Стивенсон (Айкел, Маршессо) – 54:42 (5x4)   6:1 Пьетранджело (Руа, Дадонов) – 57:07 (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» в серии буллитов оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз». Решающий бросок нанёс Алекс Дебринкэт.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кейн (Дебринкэт, Густафссон) – 16:44 (5x5)   1:1 Мур (Дурзи) – 22:13 (4x5)   1:2 Дебринкэт (Строум, Кейн) – 32:41 (5x5)   2:2 Дано (Копитар, Дурзи) – 36:50 (5x4)   2:3 Лафферти (Рэддиш, Джонс) – 38:09 (5x5)   3:3 Дано (Арвидссон, Дурзи) – 49:07 (5x5)   3:4 Дебринкэт – 65:00 (ПБ)

Таблицу Восточной конференции с 92 очками после 63 игр возглавляет «Флорида Пантерз». На один балл меньше у «Каролины Харрикейнз», которая провела на один матч больше. На три балла от них отстаёт «Питтсбург Пингвинз», на счету которого 88 очков после 65 встреч.

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 95 очков в 64 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 84 балла после 63 встреч. Тройку замыкает «Миннесота», набравшая 80 очков в 62 матчах.

Турнирная таблица НХЛ

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