Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 25 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Бостон Брюинз» обыграл на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Форвард хозяев Давид Пастрняк оформил хет-трик.

«Флорида Пантерз» в гостях оказалась сильнее «Монреаль Канадиенс». Новичок «пантер» Клод Жиру отдал две голевые передачи.

«Даллас Старз» в серии буллитов переиграл «Каролину Харрикейнз». Российский форвард «звёзд» Александр Радулов отметился голевой передачей.

«Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз». Андерс Ли отдал три голевые передачи, по два очка набрали Энтони Бовилье, Мэтью Барзал и Брок Нельсон.

«Оттава Сенаторз» в гостях обыграла «Виннипег Джетс». Защитник «сенаторов» Артём Зуб отметился голевой передачей.

«Миннесота Уайлд» в овертайме сломила сопротивление «Ванкувер Кэнакс», Кирилл Капризов сумел набрать в матче 2 (1+1) балла.

«Филадельфия Флайерз» в гостевой встрече переиграла «Сент-Луис Блюз». В составе хозяев шайбы забросили два россиянина: Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко.

«Эдмонтон Ойлерз» у себя дома уверенно обыграл «Сан-Хосе Шаркс». Лидеры канадского клуба — Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид — набрали во встрече по два балла.

«Вегас Голден Найтс» дома разгромил «Нэшвилл Предаторз». Российский форвард «рыцарей» Евгений Дадонов, который ранее мог быть обменян в «Анахайм Дакс», набрал во встрече 3 (1+2) результативных балла.

«Чикаго Блэкхоукс» в серии буллитов оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз». Решающий бросок нанёс Алекс Дебринкэт.

Таблицу Восточной конференции с 92 очками после 63 игр возглавляет «Флорида Пантерз». На один балл меньше у «Каролины Харрикейнз», которая провела на один матч больше. На три балла от них отстаёт «Питтсбург Пингвинз», на счету которого 88 очков после 65 встреч.



На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 95 очков в 64 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 84 балла после 63 встреч. Тройку замыкает «Миннесота», набравшая 80 очков в 62 матчах.

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