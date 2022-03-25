В Континентальной хоккейной лиге продолжаются серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



Ранее ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в серии со счётом 4-0. Также на Западе санкт-петербургский СКА обыгрывает «Спартак» (3-1). В обеих сериях Восточной конференции — «Трактор» — «Салават Юлаев» и «Металлург» — «Авангард» — счёт равный (2-2).



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выиграет серию «Металлург» — «Авангард»?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, в первых двух матчах в Магнитогорске «Авангард» одержал победы со счётом 8:1 и 7:5. Во встречах в Балашихе сильнее оказалась «Магнитка» (5:2, 5:1).



Следующая встреча состоится завтра, 26 марта, в Магнитогорске. Начало — в 15:00 мск.



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