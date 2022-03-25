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Ilta-Sanomat: Селянне может стать генменеджером «Йокерита»

Ilta-Sanomat: Селянне может стать генменеджером «Йокерита»
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Легендарный финский хоккеист Теэму Селянне может стать генеральным менеджером «Йокерита», сообщает Ilta-Sanomat.

«Представители Селянне встретятся с руководством финского чемпионата и проведут предварительные дискуссии о шансах «Йокерита» вернуться в главную лигу Финляндии.

Одно неформальное обсуждение уже состоялось. Так что да, у Теэму есть определённый интерес, и если действительно произойдут изменения в договорённостях о собственности клуба, вполне вероятно, что некоторые из других бывших игроков «Йокерта» также будут заинтересованы в том, чтобы так или иначе принять участие», — говорится в материале.

Напомним, финский клуб присоединился к составу участников КХЛ в 2014 году, покинув высшую финскую лигу. Также бывший владелец «Йокерита» Харри Харкимо продал «Хартвалл-Арену» Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу, что вызвало недовольство в руководстве финского хоккея.

В феврале 2022 года «Йокерит» объявил о снятии с Кубка Гагарина — 2022.

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