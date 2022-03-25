ФХР выступила с заявлением по поводу расследования ИИХФ о нарушении кодекса этики

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с официальным заявлением, касающимся расследования со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ) в отношении нарушения кодекса этики.
«Федерация хоккея России не контактирует с клубами КХЛ ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в сборные команды.
ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций», — говорится в заявлении на официальном сайте.
Ранее ИИХФ сообщила, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении демонстрационных акций в поддержку спецоперации России на территории Украины. Совет ИИХФ также решил передать рассмотрение дела пожизненного президента ИИХФ Рене Фазеля в Совет по этике после сообщений о его причастности к России и КХЛ, а также публичных заявлений о спецоперации.
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