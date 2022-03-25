Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ФХР выступила с заявлением по поводу расследования ИИХФ о нарушении кодекса этики

ФХР выступила с заявлением по поводу расследования ИИХФ о нарушении кодекса этики
Комментарии

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с официальным заявлением, касающимся расследования со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ) в отношении нарушения кодекса этики.

«Федерация хоккея России не контактирует с клубами КХЛ ни по каким вопросам, кроме вызова игроков в сборные команды.

ФХР не отправляла в клубы КХЛ писем и не контактировала с клубами КХЛ иным образом с просьбой о поддержке каких-либо акций», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Ранее ИИХФ сообщила, что ФХР якобы направила командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции о проведении демонстрационных акций в поддержку спецоперации России на территории Украины. Совет ИИХФ также решил передать рассмотрение дела пожизненного президента ИИХФ Рене Фазеля в Совет по этике после сообщений о его причастности к России и КХЛ, а также публичных заявлений о спецоперации.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Совет ИИХФ рассмотрит действия ФХР и экс-главы Фазеля по поводу нарушения кодекса этики
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022