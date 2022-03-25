Кожевников: Хартли ведёт себя как Папа Римский, я бы вообще отстранил его от хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между «Авангардом» и «Металлургом» (2-2), а также о последнем матче команд, в котором «Магнитка» одержала победу со счётом 5:1.



«Ну и что, что три отменённых гола? Если забивают с нарушением правил, то что тогда? Забили бы 10 голов с нарушением правил, с зонами, вратарю ногу чуть не вырвали. У Хартли бред, то у него игроки валяются, там минимум Большой театр, артистизмом у этого канадского тренера занимаются. То плачется, что три гола не засчитали. Ты натренируй команду, чтобы она не нарушала. То к судьям подходит, у него с головой беда. Что он, Папа Римский?



Я бы его вообще отстранил от хоккея после его заходов к судьям, всех выступлений. КХЛ должна реагировать на это поведение. Он ведёт себя как королёк, натуральный Папа Римский. Приехал к нам правила свои устанавливать.



Ничего не изменилось в серии. Нападение у «Авангарда» неплохое, им повезло забивать. Но в две пары защитников играть… Надо было молодёжь накатывать, иначе зачем они команду в ВХЛ создали? Оттуда надо было брать игроков, накатывать. А тут два человека уехали, и всё.



Было видно, что «Магнитка» играет сильнее, два матча, которые «Авангард» выиграл – это на 95% Грубец. «Магнитка» там шайбу по ленточке возила, Грубец – фантастический вратарь. Но «Магнитка» и физически выглядит сильнее, а «Авангарду» тяжело играть в две пары», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



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