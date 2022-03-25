«Он стал большим подспорьем для нас». Дебур — о 3 очках Дадонова в матче с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал игру форварда клуба Евгения Дадонова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:1). Россиянин набрал 3 (1+2) балла и стал третьей звездой дня в лиге.



«То, как он справился с ситуацией, как болельщики справились с ситуацией, нельзя было придумать лучше. Мы нуждались в нём сегодня вечером. Он стал большим подспорьем для нас.



Нам нужна была подобная победа. Мы не забивали в двух матчах подряд, но сейчас все чувствуют себя хорошо, забив шесть голов. Мы забивали разными способами. Забрасывать шайбы — это вопрос уверенности. Мы не могли сыграть хуже после «Виннипега».



Мы скучали по Пьетранджело, когда его не было в составе. Это его время года. Когда ставки возрастают, в плей-офф, в момент важных игр, у него есть способность быть на высоте. Я не удивлён, что он выводит нас на другой уровень», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.