Быков: ИИХФ с Тардифом не только хотят выслужиться, но и через хоккей унизить Россию

Бывший главный тренер клубов КХЛ и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о расследовании Международной федерации хоккея (ИИХФ) в отношении Федерации хоккея России (ФХР) о нарушении кодекса этики.
«ИИХФ с Тардифом не только хотят выслужиться, но и через хоккей унизить Россию. Они стараются действовать с позиции силы, не включая разум. Политика не просто вмешалась, политика сейчас всем диктует свои условия. Уже нет ни одной сфере деятельности в мире, где бы политика не приложила свою руку.
Можно только согласиться с нашим министром иностранных дел Лавровым, что была дана команда «Фас», и каждый хочет гавкнуть погромче, укусить побольнее. Сейчас они стараются наказать невинных спортсменов.
Нужно бороться, протестовать, открывать глаза мировому сообществу. Во всём мире есть здравые люди», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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- 25 марта 2022
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