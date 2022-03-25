Гулявцев: СКА играет от обороны? Это видение тренерского штаба

Известный форвард, бывший игрок, сейчас гендиректор «Молота» Александр Гулявцев поделился мнением о сериях плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
«Обе серии очень интересные — и СКА — «Спартак», и «Авангард» — «Магнитка», несмотря на то что «Спартаку» отступать некуда. Это показывает и счёт трёх матчей — 2-1, хотя матчи нерезультативные, но интересные. «Спартак» должен цепляться за эту серию.
СКА с креативными игроками играет от обороны? Это видение тренерского штаба, как играть команде. На мой взгляд, есть результат, хотя, конечно, хотелось бы болельщикам видеть обилие голов, как в серии «Магнитки» и Омска. У «Спартака» тоже есть креативные игроки — есть установки, видимо, играть как более надёжно, без авантюр. Поэтому такой счёт — победа любой ценой.
Показал ли Кузьменко, что его стоило взять на Олимпиаду? Многих игроков не хватало в Пекине. Кузьменко — игрок креативный, может создать момент для себя и партнёра, сыграть нестандартно, что он вчера и сделал. На мой взгляд, его действительно не хватало», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
- 25 марта 2022
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:38
-
13:16
-
12:40
-
12:17
-
12:11
-
12:00
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:29
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:39
-
08:31
-
08:25
-
08:01
-
07:39
-
06:48
-
06:22
-
05:56
-
05:35
-
05:19