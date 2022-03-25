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Гулявцев: СКА играет от обороны? Это видение тренерского штаба

Гулявцев: СКА играет от обороны? Это видение тренерского штаба
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Известный форвард, бывший игрок, сейчас гендиректор «Молота» Александр Гулявцев поделился мнением о сериях плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

«Обе серии очень интересные — и СКА — «Спартак», и «Авангард» — «Магнитка», несмотря на то что «Спартаку» отступать некуда. Это показывает и счёт трёх матчей — 2-1, хотя матчи нерезультативные, но интересные. «Спартак» должен цепляться за эту серию.

СКА с креативными игроками играет от обороны? Это видение тренерского штаба, как играть команде. На мой взгляд, есть результат, хотя, конечно, хотелось бы болельщикам видеть обилие голов, как в серии «Магнитки» и Омска. У «Спартака» тоже есть креативные игроки — есть установки, видимо, играть как более надёжно, без авантюр. Поэтому такой счёт — победа любой ценой.

Показал ли Кузьменко, что его стоило взять на Олимпиаду? Многих игроков не хватало в Пекине. Кузьменко — игрок креативный, может создать момент для себя и партнёра, сыграть нестандартно, что он вчера и сделал. На мой взгляд, его действительно не хватало», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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