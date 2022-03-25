Дадонов: я почувствовал поддержку болельщиков «Вегаса». Думаю, они лучшие в НХЛ
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов прокомментировал своё выступление в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз», в котором он набрал 3 (1+2) очка, а также рассказал о несостоявшемся обмене в «Анахайм Дакс».
«Я почувствовал поддержку болельщиков. Наверное, это ещё больше меня взбодрило. Мне всегда нравилось здесь играть, даже когда я выступал за «Флориду Пантерз». Я думаю, что они лучшие болельщики в лиге.
Мне сказали об обмене за час до крайнего срока, я проверил, есть ли в моём списке «Анахайм Дакс». Помимо этого, мало что произошло. Я просто сидел и ждал решения лиги», — приводит слова Дадонова в «Твиттере» журналист Джесси Гранье.
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