Форвард «Трактора» Седлак пропустит пятый матч с «Салаватом» после силового Панина

Челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев» опубликовали составы на пятый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало — в 17:00 мск.

Отметим, что матч пропустит форвард «Трактора» Лукаш Седлак, получивший травму в четвёртом матче после жёсткого силового приёма защитника «Салавата» Григория Панина. Российский игрок обороны также пропустит встречу — из-за дисквалификации.

«Трактор»:



Вилл (Гарипов);

Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;

Телегин — Бэйлен, Тертышный — Стась — Гика;

Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Капустин;

Кирпичников, Основин — Фатеев — Потапов; Рользигер.

«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Скрынник);

Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;

Зубарев — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;

Комаров, Алалыкин — Пименов — Пустозёров; Скориков.

Напомним, счёт в серии — 2-2.