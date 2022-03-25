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«Трактор» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Форвард «Трактора» Седлак пропустит пятый матч с «Салаватом» после силового Панина

Форвард «Трактора» Седлак пропустит пятый матч с «Салаватом» после силового Панина
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Челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев» опубликовали составы на пятый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало — в 17:00 мск.

Отметим, что матч пропустит форвард «Трактора» Лукаш Седлак, получивший травму в четвёртом матче после жёсткого силового приёма защитника «Салавата» Григория Панина. Российский игрок обороны также пропустит встречу — из-за дисквалификации.

«Трактор»:

Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Стась — Гика;
Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Капустин;
Кирпичников, Основин — Фатеев — Потапов; Рользигер.

«Салават Юлаев»:

Шарыченков (Скрынник);
Коледов — Науменков, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
Зубарев — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;
Комаров, Алалыкин — Пименов — Пустозёров; Скориков.

Напомним, счёт в серии — 2-2.

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