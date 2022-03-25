Тренер «Иртыша» избил 11-летнего хоккеиста. Он ударил игрока кулаком в живот

Тренер ХК «Иртыш» Вячеслав Писегов подозревается в избиении 11-летнего хоккеиста в Павлодарской области. Об этом сообщает издание «КазТАГ» со ссылкой на мать мальчика Гульсум Алдабергенову.
«Мой сын посещает с 2016 года хоккейный клуб «Иртыш». Тренером команды «Иртыш» является Писегов В.И. С 10 по 14 марта в городе Актобе проходил третий тур Кубка федерации по хоккею с шайбой среди детей 2010 года рождения, где принимала участие команда «Иртыш» Павлодара.
11 марта после матча с командой «Медведи» (Алматы) в раздевалке тренер нашей команды «Иртыш» Писегов В.И. без каких-либо комментариев избил первую пятёрку игроков, среди которых был мой сын, нанёс ему телесные повреждения (ударил кулаком по животу, а также пнул несколько раз в области ключицы). Экспертное заключение факта избиения 17 марта 2022 года прошли», — сказала Алдабергенова.
По её словам, очевидцами избиения были дети команды «Иртыш». Подобное поведение тренера было замечено неоднократно.
В управлении по развитию туризма и спорта Павлодарской области сообщили, что на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
«17 марта в полицию города Павлодара обратилась горожанка о принятии мер в отношении тренера. С её слов, 11 марта в городе Актобе, тренер, находясь в раздевалке спортивного комплекса, нанёс телесные повреждения её несовершеннолетнему сыну, а именно пнул ногой в области груди.
Данный факт зарегистрирован в центральном отделе полиции города Павлодара. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой нанесённые телесные повреждения относятся к лёгкой степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.
Возбуждено административное производство по статье 73-1 (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) КоАП РК. Материал планируется направить в суд.
- 25 марта 2022
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