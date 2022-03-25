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The Athletic: Дадонов определённо чувствовал себя неудачником в последние несколько дней

The Athletic: Дадонов определённо чувствовал себя неудачником в последние несколько дней
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Журналист The Athletic Джесси Грейнджер поделился мнением о бенефисе российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в матче с «Нэшвилл Предаторз» (6:1), в котором он набрал 3 (1+2) очка. Ранее форварда обменяли в «Анахайм Дакс», но НХЛ отменила сделку из-за нарушения условий договора.

«Лас-Вегас часто отличается своим гостеприимством, и это было продемонстрировано в полной мере. Город и его жители также полюбили настоящих «золотых рыцарей», или, как их ласково называют, «золотых неудачников».

Дадонов не был в команде до прошлого межсезонья, но в последние несколько дней он определённо чувствовал себя неудачником. А в пятницу город Лас-Вегас принял его обратно, заставил почувствовать себя нужным и желанным и приветствовал его как сумасшедший, когда он привёл их «золотых рыцарей» к решающей победе», — приводит слова Грейнджера The Athletic.

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