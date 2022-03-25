Леон Драйзайтль стал лучшим немецким снайпером в истории НХЛ

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).

Для форварда «нефтяников» эти шайбы стали 43-й и 44-й в текущем сезоне. Драйзайтль довёл свой результативный счёт в карьере в лиге до 243 голов. Как сообщает официальный русскоязычный телеграм-канал НХЛ, нападающий «Эдмонтона» обошёл Марко Штурма и стал лучшим немецким снайпером в истории лиги. Кроме того, Драйзайтль является лучшим немецким бомбардиром в НХЛ.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.