Леон Драйзайтль стал лучшим немецким снайпером в истории НХЛ
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2).
Для форварда «нефтяников» эти шайбы стали 43-й и 44-й в текущем сезоне. Драйзайтль довёл свой результативный счёт в карьере в лиге до 243 голов. Как сообщает официальный русскоязычный телеграм-канал НХЛ, нападающий «Эдмонтона» обошёл Марко Штурма и стал лучшим немецким снайпером в истории лиги. Кроме того, Драйзайтль является лучшим немецким бомбардиром в НХЛ.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.
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