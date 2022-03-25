Защитник «Салавата» вынес шайбу с ленточки ворот. Через 2 минуты «Трактор» всё равно забил

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит пятый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». К концу третьего периода выигрывают хозяева — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте у ворот уфимцев произошёл опасный момент. Челябинцы сделали наброс от синей линии, Сергей Калинин и Алексей Бывальцев активно сражались на пятаке, но не смогли добить шайбу в ворота. Защитник уфимцев Шакир Мухамадуллин вынес шайбу с линии ворот.

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Тем не менее через две минуты «Трактор» всё же смог забить. Шайбу забросил Лоуренс Пилут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».