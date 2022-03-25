«Трактор» сломил сопротивление «Салавата» и вышел вперёд в серии — 3-2

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
На 10-й минуте Александр Кадейкин забил курьёзный гол с отрицательного угла и вывел уфимцев вперёд. На 31-й минуте Виталий Кравцов точным броском сравнял счёт. На 55-й минуте Лоуренс Пилут, реализовав численное большинство с передачи Алексея Бывальцева, вывел челябинцев вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Трактор» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится послезавтра, 27 марта. Он пройдёт в Уфе.
- 25 марта 2022
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