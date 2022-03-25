Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» сломил сопротивление «Салавата» и вышел вперёд в серии — 3-2

«Трактор» сломил сопротивление «Салавата» и вышел вперёд в серии — 3-2
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
25 марта 2022, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин – 09:47 (5x5)   1:1 Кравцов (Яруллин, Пилут) – 30:19 (5x5)   2:1 Пилут (Бывальцев) – 54:42 (5x4)

На 10-й минуте Александр Кадейкин забил курьёзный гол с отрицательного угла и вывел уфимцев вперёд. На 31-й минуте Виталий Кравцов точным броском сравнял счёт. На 55-й минуте Лоуренс Пилут, реализовав численное большинство с передачи Алексея Бывальцева, вывел челябинцев вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Трактор» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится послезавтра, 27 марта. Он пройдёт в Уфе.

Новость по теме
«Салават» забил курьёзный гол в ворота «Трактора». Шайба залетела с отрицательного угла
Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022