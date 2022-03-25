The Athletic: с Самсоновым «Вашингтон» смог забыть Холтби. Увы, всё пошло не по плану

Журналист The Athletic Шайна Голдман поделилась мнением о том, кого «Нью-Джерси Дэвилз» мог бы приобрести в качестве вратаря в ближайшее межсезонье. На её взгляд, один из кандидатов — российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов.

«С Самсоновым наготове «Кэпиталз» смогли забыть и идти дальше без Холтби. К сожалению, всё пошло не по плану — то ли из-за травм, то ли из-за разочаровывающего уровня игры. Когда в прошлом году Самсонов был здоров, за 19 матчей он пропустил на 6,2 гола больше ожидаемого. В этом году он снова получил ведущую роль в «Вашингтоне». После прекрасного старта Самсонов стал «сдавать», а уровень игры его партнёра — расти.



В свои 25 лет Самсонов является чем-то вроде надежды на счастливую случайность — учитывая, как его ценность упала за последние пару лет. Но он достаточно молод и, вероятно, достаточно недорог, чтобы рискнуть. У него есть способности, нужно просто работать более последовательно. Однако здесь есть основания сомневаться, что «Кэпиталз» и делают — поэтому Самсонов потерял место в старте и мог быть обменян в дедлайн. Таким образом, его случай — это вариант «низкая цена», поскольку, вероятно, он не будет стоить дорого с точки зрения привлекательности на рынке или следующего контракта», — приводит слова Голдман The Athletic.