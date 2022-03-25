Тренер «Салавата» рассказал, провёл ли разговор с Паниным после его нарушения на Седлаке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после поражения в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (1:2, 2-3) прокомментировал эпизод прошлой встречи, в котором защитник уфимцев Григорий Панин травмировал форварда челябинцев Лукаша Седлака.
«Состоялся ли диалог с Паниным после его нарушения на Седлаке? Конечно. Это останется внутри команды. Мы провели разговор. Давайте о следующей встрече. Кому пошло на пользу отсутствие Панина и Седлака? Не знаю, что ответить.
Что нужно улучшить команде? Нам нужно лучше взаимодействовать, закрывать голкипера соперника, потому что он здорово играет. Почему выбрал Кулёмина капитаном? Если вы заметили, то у нас новая команда перед плей-офф. Когда команда меняется, то вы начинаете строить её сначала. Отмечу Кулёмина как лидера в раздевалке и на льду, поэтому было принято такое решение», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».
- 25 марта 2022
-
20:25
-
20:20
-
20:14
-
20:07
-
19:58
-
19:16
-
19:10
-
18:51
-
18:19
-
18:07
-
17:56
-
17:24
-
17:10
-
16:40
-
16:21
-
16:10
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:38
-
13:16
-
12:40
-
12:17
-
12:11
-
12:00
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30