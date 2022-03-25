Тренер «Салавата» рассказал, провёл ли разговор с Паниным после его нарушения на Седлаке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после поражения в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (1:2, 2-3) прокомментировал эпизод прошлой встречи, в котором защитник уфимцев Григорий Панин травмировал форварда челябинцев Лукаша Седлака.

«Состоялся ли диалог с Паниным после его нарушения на Седлаке? Конечно. Это останется внутри команды. Мы провели разговор. Давайте о следующей встрече. Кому пошло на пользу отсутствие Панина и Седлака? Не знаю, что ответить.



Что нужно улучшить команде? Нам нужно лучше взаимодействовать, закрывать голкипера соперника, потому что он здорово играет. Почему выбрал Кулёмина капитаном? Если вы заметили, то у нас новая команда перед плей-офф. Когда команда меняется, то вы начинаете строить её сначала. Отмечу Кулёмина как лидера в раздевалке и на льду, поэтому было принято такое решение», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».