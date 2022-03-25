Гатиятулин ответил на вопрос, как отреагировал на курьёзный гол «Салавата»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1, 3-2), а также курьёзный гол Александра Кадейкина.



«Непростой матч. Прошлая встреча получилась эмоциональной, потратили много сил. По первому периоду не хватало эмоций. Играли правильно, по заданию с самоотдачей и характером. Здорово сыграли спецбригады. Рады победе. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.



Как отреагировали на курьёзную пропущенную шайбу? Был первый период. Много времени ещё было. Ошибки случаются у каждого. Поддерживали друг друга. Пытались переломить исход», — приводит слова Гатиятулина «Горобзор.ру».

Напомним, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).