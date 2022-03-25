Тренер «Баффало»: результативность Гретцки была сумасшествием. А потом появился Овечкин

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и о его возможности побить рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам.

«Посмотрите, как Гретцки забил 50 голов в 39 матчах и 80 с лишним голов за год — это просто сумасшедшие цифры. За четыре сезона он набрал 200 очков. А потом к нему приближается Ови, это впечатляет.

Он очень хорош физически. Когда Ови хочет убежать, он может сбить тебя с ног. И, очевидно, он может искусно сделать то же самое, когда захочет. Много раз это одно и то же. Но нашим парням понравилось это испытание. Не думаю, что что-то изменится сегодня, но ты точно должен уважать то, что он может создать. И я думаю, что наши ребята научились уважать это, но оставаться агрессивными», — приводит слова Гранато The Buffalo News.