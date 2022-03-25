И. Григоренко: у меня мнение о Лямся поменялось. Иностранцы уехали все, а он не побежал

Бывший игрок и капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко поделился мнением о ходе серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между уфимским клубом и «Трактором» (2-3).

«Салават» стал сильнее без иностранцев? Я бы не сказал, что Уфа без них стала сильнее. Вот смотрите, есть иностранцы, они играют в первом звене. Проблема в том, что наши хоккеисты начинают под них подстраиваться. А надо, наоборот, показывать всё, что ты умеешь. У нас привыкли прятаться за лидерами. Вот есть первое звено, и оно определяет результат. Все привыкли, что легионеры делают игру, выходят почти на две минуты в большинстве и появляются на льду во всех ключевых моментах. А мы даём им передышку. Я давно говорил, что наши хоккеисты должны выходить из тени иностранцев. В плей-офф часто закрывают лидеров, у них не идёт игра. На первую роль выходят игроки третьего-четвёртого звена. Сколько я играл, почти всегда так было. Сам выходил в первых пятёрках, бывало, что просто не идёт у тебя — и всё. В этот момент ребята из низовых звеньев начинают тащить за собой команду. И в такой ситуации уже никто не делит команду на первое, второе сочетание. Есть один коллектив, единый механизм, который идёт за победой. Поэтому игроки «Салавата» — молодцы. Они прошли первый раунд, взяли всё в свои руки, когда уехали иностранцы. И сейчас показывают достойный хоккей в серии с «Трактором», у которого на месте остались все хоккеисты.



Я в негативном ключе относился к Лямся, хотя все легионеры уехали, а он остался? Это поступок, который достоин уважения. У меня мнение о нём поменялось. Уехали все, а Томи не бросил команду, никуда не побежал. Я уверен, что на него давят, ему тяжело, все говорят, пишут. А Лямся остался и продолжает», — приводит слова Григоренко «Горобзор.ру».