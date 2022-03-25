Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по набранным очкам

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко реализовал большинство в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:5).
Он набрал 497 (239+258) очков в 587 встречах. Таким образом, Тарасенко вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории «блюзменов», обогнав шведа Александра Стина. Впереди него располагаются три канадца из 1970-1980-х: Гарри Ангер (575 (292+283) очков в 662 матчах), Брайан Саттер (636 (303+333) очков в 779 встречах) и Берни Федерко (1073 (352+721) очка в 927 матчах), — а также главная звезда клуба в 1990-х американец Бретт Халл (936 (527+409) очков в 744 встречах).
Напомним, в Сент-Луисе (Канада) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.
- 25 марта 2022
-
23:29
-
23:22
-
22:40
-
22:10
-
21:34
-
21:00
-
20:41
-
20:25
-
20:20
-
20:14
-
20:07
-
19:58
-
19:16
-
19:10
-
18:51
-
18:19
-
18:07
-
17:56
-
17:24
-
17:10
-
16:40
-
16:21
-
16:10
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:38
-
13:16
-
12:40
-
12:17