«Рейнджерс» забросил три шайбы за две минуты в ворота «Питтсбурга» в первом периоде

В данный момент в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».



Хозяева забросили три шайбы в ворота гостей за две минуты первого периода. Счёт открыл Алекси Лафренье, которому ассистировали Филип Хитил и Баркли Гудроу. Затем отличился Крис Крайдер. Передача на счету Мики Зибанеджада. Через 18 секунд шайбу забросил Фрэнк Ватрано. Ему ассистировали Мика Зибанеджад, а также Крис Крайдер.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Питтсбург» находится на третьей строчке на Востоке.

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