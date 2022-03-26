«Рейнджерс» забросил три шайбы за две минуты в ворота «Питтсбурга» в первом периоде
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В данный момент в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».
Хозяева забросили три шайбы в ворота гостей за две минуты первого периода. Счёт открыл Алекси Лафренье, которому ассистировали Филип Хитил и Баркли Гудроу. Затем отличился Крис Крайдер. Передача на счету Мики Зибанеджада. Через 18 секунд шайбу забросил Фрэнк Ватрано. Ему ассистировали Мика Зибанеджад, а также Крис Крайдер.
«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Питтсбург» находится на третьей строчке на Востоке.
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НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лафренье (Хитил, Гудроу) – 02:07 (5x5) 2:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:58 (5x5) 3:0 Ватрано (Зибанеджад, Крайдер) – 04:16 (5x5) 4:0 Крайдер (Зибанеджад) – 26:37 (4x5) 4:1 Капанен (Хайнен, Мэтисон) – 46:00 (5x4)
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