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В «Питтсбурге» объяснили, почему Малкин пропускает матч с «Рейнджерс»

В «Питтсбурге» объяснили, почему Малкин пропускает матч с «Рейнджерс»
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В «Питтсбург Пингвинз» объяснили, почему российский нападающий Евгений Малкин пропускает матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Евгений Малкин не будет играть сегодня вечером из-за болезни, не связанной с COVID-19», — говорится в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в 29 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 15 результативных передач.

Встреча Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев.

«Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Питтсбург» находится на третьей строчке на Востоке.

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