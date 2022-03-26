В «Питтсбурге» объяснили, почему Малкин пропускает матч с «Рейнджерс»
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В «Питтсбург Пингвинз» объяснили, почему российский нападающий Евгений Малкин пропускает матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Евгений Малкин не будет играть сегодня вечером из-за болезни, не связанной с COVID-19», — говорится в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Малкин принял участие в 29 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 15 результативных передач.
Встреча Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев.
«Рейнджерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Питтсбург» находится на третьей строчке на Востоке.
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